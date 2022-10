El lunes no sólo dejó un gusto amargo para Rosario Central que no logró ganar de local frente a Unión, sino también por un cortocircuito entre el cuerpo técnico y Juan Cruz Komar por una presunta lesión que obligó a improvisar.

Quien tomó la palabra fue obviamente Carlos Tevez y dejó un venenoso mensaje a Komar: "El manifestó antes que nada que le molestaba la rodilla justo cuando estábamos por entrenar, ni antes ni después. Nos desayunamos con eso y tuvimos que llamar a un chico de reserva que estaba jugando en este momento".

Tras lo que sentenció: "Como siempre digo, desde el momento que llegué: 'El que no quiere estar, no va a estar'. Yo no voy pensando en esas cosas" y explicó: "Lo mandamos a hacerse estudios y arrojaron que no había lesión".

La relación entre el defensor y el DT parece tener diferencias arcadas, que quedaron expuestas en la conferencia de prensa. Además Komar entró con el pie izquierdo en Central luego de una incorporación que se leyó como forzada y cara por los hinchas que no dudaron en hacérselo sentir.