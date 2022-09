Si los resultados no han acompañado, las dudas que generó Tevez el fin de semana respecto a su continuidad no ayudan al momento de Rosario Central. Por eso, este jueves, Carlitos salió a hablar en conferencia para aclarar las cosas, aunque sigue exigiendo respuestas.

Como primera declaración, el Apache salió directamente a asegurar su continuidad en el club: "Me habré expresado mal pero no me bajo del barco, me quedo con los chicos. Primero está el escudo y después los nombres. Toda la atención se volcó en mí pero tenemos que pensar en Central".

Por otro lado, sobre el apoyo recibido en los últimos días de parte de los partidos políticos, Carlitos se mostró al margen: "No necesito respaldo de nadie. Solo el de mis jugadores. Yo hice la declaración para mostrar cómo está Central. Yo no vengo acá a hacer política. Es preocupante".

Además, el DT dejó en claro que la situación del equipo es delicada, sobre todo por la juventud del plantel: "Tenemos un plantel con muchos jóvenes. 32 jugadores de los cuales 11 quedan libre. De los 21 está Blanco que se va. De los 20 está Dupuy, Peralta, Montoya y Lo Celso que están lesionados. De 17 jugadores hay 8 con menos de 22 años".

"Me banco las puteadas yo estos seis partidos que quedan, pero los chicos están poniendo el pecho por Central. Yo no me puedo ir. Confío en ellos"

Sobre los refuerzos, Tevez volvió a dejar claro que hoy es lo más importante: "Mi enojo es ¿cómo se van a hacer el 18 de diciembre las elecciones si tenemos tanto trabajo por hacer? ¿Con quién tengo que armar el plantel?. De un día para el otro no podemos armar el equipo que necesita Central para el año que viene".

Como detalle no menor, recordemos que el conjunto rosarino se encuentra en la zona baja de la tabla, algo muy preocupante: "Si no solucionamos este problema, el año que viene peleamos el descenso. Es grave. Hay que traer mínimo un equipo completo. Lo que pido es que se llegue a un acuerdo para saber quién se va a hacer cargo del mercado de pases y poder armar el equipo".

Para finalizar, Carlitos aclaró que está agradecido al club y que quiere lo mejor para la institución: "Quiero al club porque me abrió la puerta y es mi primera experiencia como DT. Por eso quiero lo mejor para Central. El foco no es Tevez, es Central"