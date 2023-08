“Me hago cargo, soy el responsable”, así comenzó el DT de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, el encuentro con la prensa tras la dura derrota por 3 a 0 ante un Banfield que no es de los mejores equipos. Por eso el resultado podría significar muchas críticas si el DT no fuera Russo.

La producción de visitante es muy floja aunque Russo se contentó con decir que "la mayoría de los equipos" les cuesta conseguir resultados fuera de casa. "A la mayoría les cuesta de visitante, no a Central solo. Me siento frustrado porque no he logrado de visitante lo que necesitamos. Tuvimos lesiones y hay chicos muy jóvenes", agregó en la conferencia de prensa.

"El partido tuvo distintas alternativas, arrancamos mal y podríamos haber empatado con el penal. Cometimos algunos errores", analizó el DT en relación a la ejecución que el arquero Facundo Cambeses le contuvo a Carlos Quintana cuando el Canalla estaba 0-1.