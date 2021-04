El seleccionado argentino sub 23 jugó este viernes en Tokio contra Japón un partido amistoso como preparación para los Juegos Olímpicos, que se disputarán en esa misma ciudad. En el partido, derrotó 1 a 0 a los nipones, con gol de Adolfo Gaich. Pero la novedad simpática y con rebote en nuestra ciudad fue lo que pasó por el debut de Conan Ledesma, el ex arquero de Central, que tuvo en la tribuna a un seguidor muy particular.

Jugando un canalla en Tokio no podía faltar Keijiro, el japonés que se hizo famoso por subir a las redes sociales sus videos cantando las canciones de Central, que aprendió cuando vivió en Argentina y se hizo fanático del auriazul. Esta vez, fue hasta el estadio Ajinomoto y ocupó una butaca en una de las cabeceras.

El público en el partido estaba permitido, pero por cuestiones de protocolo Covid no se podía gritar. El japonés hincha de Central no se aguantó el silencio y le dedicó varias canciones a Ledesma, que ocupaba el arco más cerca suyo.

La máxima tensión se vivió cuando cinco policías japoneses le exigieron que deje de gritar. Keijiro redobló la apuesta y empezó a cantar “Lacadé y lacadé, lacademia, lacadé…” hasta que finalmente fue retirado del estadio. El momento quedó inmortalizado en su cuenta de Instagram.