Luego de una semana más tranquila para Central, Cristian "Kily" González, habló después del entrenamiento de este jueves, que debieron realizar en el gimnasio producto de las fuertes lluvias durante la mañana rosarina.

El "Kily" fue consultado sobre varios temas, y respondió a todas las preguntas con profundidad. Con respecto a al regreso del central Gastón Ávila, el DT dijo: "La idea era verlo hoy, pero bueno, lo vengo viendo desde hace unas semanas, y mañana lo probaremos para ver cómo está y si puede ser parte del once el sábado" .

En cuanto a la cantidad de jugadores por posición con los que cuenta hoy, el rosarino sostuvo que necesita la competencia interna. "Es la manera en que los chicos me complican a mí las cosas para elegir a quien poner. Por suerte ya tengo a casi todos recuperados, y eso me da la ventaja a la hora de tener distintas posibilidades.

Además, en cuanto al equipo que parará el sábado ante Central Córdoba, el DT Canalla aclaró: "Hoy tengo en la cabeza al equipo, pero tengo que seguir viendo para terminar de decidir. Todavía estoy viendo el sistema que voy a utilizar, más que nada por el tema de los centrales. Tengo que ver a quienes tengo disponibles, y después decidiré si vamos con dos o tres en la zaga ".

Sin salir del próximo partido, el "Kily" afirmó que "Todos los partidos son decisivos. Pero si sabemos que estamos a tres puntos de Central Córdoba, y si ganamos va a ser importante para estar entre los primeros cuatro como nosotros queremos. Es un partido que nos daría mucha confianza ".

En cuanto al estado físico de Vecchio, después de que durante la semana circule información de una posible lesión en el tobillo, González lo desmintió, y aseguró que el capitán canalla "es el primero en reconocer que no está a su nivel, y eso es lo que me deja más tranquilo. La idea es recuperarlo, porque sabemos lo que puede hacer cuando está bien. Pero no hay nada más allá de eso. Un bajón de nivel lo puede tener cualquiera, es fútbol ".

Por otro lado, el DT también habló de Marco Ruben, y de Franceso Lo Celso, quien fue operado recientemente por una apendicitis aguda. "Marco nos transmite y nos da muchísimas cosas. Ya de por sí, que él esté en el equipo le imprime respeto al contrario. Estoy contento porque pudo jugar los 90 minutos contra el líder, y hasta casi hace un gol. Cada vez está mejor físicamente, y lo importante es que vaya recuperando el ritmo. Y en cuánto a Lo Celso, está bien, tuvo mala suerte que justo cuando jugó le pasó esto. Pero lo más importante es la salud, y eso le dije a él . Ya se está recuperando y ojalá pueda tenerlo disponible lo más pronto posible".

El rosarino también fue consultado por este nuevo esquema, con tres centrales, y dos laterales / volantes. "Lo importante es tener el arco en cero. Los equipos se forman de atrás para adelante. Este esquema siento que nos da más seguridad, hemos mejorado mucho la marca, la pelota parada. Y que el jugador se siente identificado con el sistema, sea cual sea, también es esencial". Además, agregó: "El gran error que podemos cometer es creer que le vamos a ganar a una camiseta. Hoy en el fútbol está demostrado que nadie le gana a nadie si no trabajas para eso. No por ser Central, por tener historia, por jugar en el Gigante le vamos a ganar a nadie. Tenemos que mejorar, crecer, y trabajar, para cumplir los objetivos".

Respecto a lo difícil que estaba el panorama antes del partido con Arsenal, el "Kily" fue reflexivo, y no se guardó nada . "En este club vas madurando, como sea. Acá te exigen cada día, y no te perdonan ninguna. Yo lo viví como jugador, y hoy lo vivo de este lado. Cada situación es un drama, y ​​si ganas está todo bien. Hay que buscar un equilibrio. Yo soy la cabeza del grupo, pero acá hay un proyecto. Y aunque esta camiseta te exige ganar, hay que ser realistas. Hay que ver de dónde venimos, y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sacrificado". Y agregó: "Me encanta estar en Central, a pesar de todas las presiones, estoy en el club que amo, y más fuerte que nunca. Sé que tengo que luchar contra gente que no me quiere, pero como siempre digo, al final siempre ganan los buenos".

Para finalizar, el "Kily" habló acerca de la prohibición para que no haya hinchas en los partidos. "Es una tristeza enorme, más por lo que es la hinchada de Central. Pero vivimos en una pandemia que todavía no terminó, y hay que cuidarse, aunque lo ideal sería que sea en todos lados igual. Si vas a otra cancha y ves gente, ¿por qué en la de Central no? Pero bueno, esperemos que esto mejore y que sea igual para todos".