Después de que se diera a conocer la llegada de Marco Ruben a Central, y el presunto interés de River por Emiliano Vecchio, el volante parecía que se alejaría del club de Arroyito. Sin embargo, el propio jugador se encargó de confirmar su continuidad en el equipo, además de asegurar que no hablará más con la prensa.

“A tan sólo dos semanas de comenzar un nuevo desafío, donde tendremos no menos de veinte partidos, necesitamos el apoyo de todos, estar unidos y siempre teniendo un solo objetivo, que CENTRAL esté lo más arriba posible y poner al club por delante de todo y de todos ”, declaró el mediapunta en su cuenta de I nstagram.

"A pesar de las graves acusaciones, no quise entrar en una polémica sin sentido y que no conduce a nada, sea ante las difamaciones hacia mi persona, cómo a los transcendidos de que 'tenía todo arreglado en otro club'".

Para dejar tranquilos a los canallas hinchas, el jugador confirmó su continuidad: "Quiero RATIFICAR que voy a continuar jugando en Rosario Central hasta que el DT o la comisión directiva disponga lo contrario, y despejar de una vez por todas las falsas acusaciones".

Además, Vecchio confirmó que ya no hablará con la prensa, aunque también pidió disculpas a los periodistas con los que siempre tuvo buena relación: "He decidido no hablar más con la prensa por un tiempo, a raíz de las polémicas en las cuales quisieron involucrarme vaya a saber quien, porque evidentemente a algunos les ha molestado mi actuación. Asimismo, le pido disculpas a los periodistas con quien no tuve ningún inconveniente, y espero puedan respetar mi decisión", completó.