No habrá "The Last Dance" en París para 'Fideo'. El campeón del mundo Ángel Di María descartó la posibilidad de participar de los Juegos Olímpicos 2024, a pesar de las versiones de que tanto él como Lionel Messi participarían del torneo en caso de que Argentina clasifique.

En una entrevista televisiva, el delantero rosarino señaló: "Creo que me he ganado el poder decir hasta acá, en el momento que yo lo decida. Y creo que la Copa América es lo último".

"Decidí la Copa América porque tuve muchos años de sufrimiento en la selección, en los años que tuve lesiones y no me salieron las cosas. Y a partir de la Copa América que se ganó (Brasil 2021) fue alegría y felicidad. El poder disfrutar el 100% de estar en la selección, lo merecía y por eso decidí seguir", agregó Di María, actual jugador del Benfica de Portugal.

Además, 'Fideo' también volvió a hablar sobre un regreso a Rosario Central, y si ilusión por jugar la Copa Libertadores con el 'Canalla'.

"La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", dijo Di María.

Luego, remarcó: "Cuando quiera volver a Central me gustaría hacerlo de la mejor manera, sintiéndome bien y creo que sigo así. Volver para retirarme o pensar que en un año me retiro es un pensamiento de mediocre, de voy por ir, y no me gusta".