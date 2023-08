Central perdió con Chaco For Ever y se quedó afuera Copa Argentina. El Canalla hizo lo imposible y convirtió en figura al arquero rival, pero no la pudo meter y Chaco aprovechó la única que tuvo para quedarse con la llave sobre el final del partido.

El equipo de Miguel Ángel Russo se hizo del dominio del partido desde el arranque, tomando el protagonismo, como se preveía.

A pesar de tener el control de la pelota, les costó bastante a los rosarinos encontrar espacios como para borrar el cero del marcador.

Chaco, por su lado, se replegó tapando huecos e intentó salir de contra en varias ocasiones, pero no le generó demasiado peligro al arco de Fatura Broun.

La primera para los rosarinos la tuvo Cortéz, que entró por atrás en un centro al área, definió, y ante la buena respuesta del arquero rival, Quintana la empujó para el primero, pero nada valía debido a que el juez de línea marcó un offside inexistente del lateral derecho.

Todo el peligro generado por el Canalla llegó desde el lado izquierdo del ataque. Campaz fue el que más se movió y generó mucho desequilibrio por su lado.

El Colombiano armó otra gran jugada, pasó entre varios y cuando tiró el centro la pelota se desvió y se fue por nada al córner. Desde ese tiro de esquina, luego de un centro de Malcorra, Quintana ganó de arriba y estrelló el cabezazo en el palo izquierdo del arquero rival, en la chance más clara para los de Russo.

La segunda mitad iba a ser similar a la primera, pero con un Central mucho más dinámico y directo, haciendo trabajar al arquero rival desde los primeros instantes.

Silva mostró que estaba en un gran día apenas le llegaron las primeras opciones, y hasta le negó a Veliz la única que tuvo en un mano a mano muy claro, que terminó con ayuda del palo para Chaco.

Los de Russo fueron hasta lo último y en la desesperación por no ir a penales, dejaron huecos en la defensa que el rival aprovechó. En una contra que terminó en córner, Chaco cumplió con su trabajo, y con un gran cabezazo de Dellarossa se puso adelante en el marcador, en la primera opción que tuvo.

Ante la sorpresa, y a tan solo minutos del final, los rosarinos fueron con todas sus cartas al ataque y tuvieron una última chance de seguir con vida, pero Silva iba a aparecer una vez más para coronarse como figura del encuentro, tapándole un cabezazo a quemaropa a Mallo, en el último segundo de juego.

Los de Russo, que habían culminado un buen campeonato, terminan el semestre con una dura derrota de cara a las mini vacaciones.