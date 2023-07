La organización de la Copa Argentina confirmó el día, la hora y la sede para el partido entre Rosario Central y Chaco For Ever por los 16avos de Final del torneo. El canalla buscará la clasificación a octavos el miércoles 2 de agosto a las 18 en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). En tanto, aún no se informó la cantidad de hinchas que podrán asistir ni la modalidad de venta de tickets.

Cabe recordar que en su debut el 24 de mayo pasado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo golearon 4-1 a Central Norte de Salta. Dicho partido se disputó en el Estadio Único de San Nicolás ante más de 15 mil hinchas. Los goles canallas fueron convertidos por Jaminton Campaz, Enzo Suraci en contra, Facundo Mallo e Ismael Cortez.

Central se despedirá del torneo de la Liga Profesional de fútbol este viernes a las 19 ante Belgrano en Córdoba. Chaco For Ever, por su parte, ocupa el puesto 16º de la zona B del torneo de la Primera Nacional, con 20 puntos. El equipo dirigido por Diego Osella (ex entrenador de Newell's, Colón, Belgrano y Ferro) viene de empatar 1-1 con Tristán Suárez y este domingo deberá enfrentar a Atlanta.