Chaco For Ever, rival de Rosario Central en los 32 avos de final de la Copa Argentina, se quedó sin DT a pocas horas de enfrentar al canalla en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Este lunes, el club de Resistencia informó que Diego Osella dejó su cargo como entrenador de la institución, luego de caer ante Atlanta 4 a 0 por el torneo de segunda división.

Aunque Osella ya tiene reemplazante, ya se anunció a Ricardo Pancaldo como nuevo DT, en el banco de suplentes ante Central, este miércoles, habrá un técnico interino.

Cabe recordar que Diego asumió el cargo de DT de Chaco For Ever a mediados de marzo luego de la salida de Pablo Martel. A pesar del cambio de mando en la dirección técnica, el Albo no pudo salir de los últimos lugares de la tabla y actualmente se encuentra en el puesto 17° de la zona B de la Primera Nacional.