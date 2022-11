Ricardo Carloni, el presidente de Central, salió con los tapones de punta tras la salida de Tévez como entrenador: "Sucedieron cosas bastante graves. Acá hay un candidato de la oposición que ya ganó, porque ya no está Carlos Tévez. Si él dice todo el tiempo que su entrenador es Miguel Russo. Eso es no tener códigos. Lo estuvo ninguneando a nuestro entrenador, cuando ya teníamos todo armado, la pretemporada, los refuerzos, todo. Yo estoy acá para complementar lo que dijo Carlos recién. Porque él no es de la ciudad y no lo puede decir, yo sí. ¿Saben lo difícil que es gestionar cuando no se sabe si hay elecciones o no"

Las declaraciones fueron hechas en conferencia de prensa en el predio canalla de Arroyo Seco: "Hablo de (el candidato a presidente de la oposición Gonzalo) Belloso, por si quedó alguna duda. Espero que me deje de mandar sus soldaditos como lo sigue haciendo, para generar violencia contra mi familia. Y espero que pueda acomodar ahora la relación con la AFA como lo había hecho yo".

Enseguida, Carloni cuestionó la suspensión de elecciones y el rol que habría tenido -para él- el gobernador: "Perotti tiene mucho que ver en esto, en que nos hayan suspendido las elecciones".