El portazo de Carlos Tevez encuentra sus fundamentos en las elecciones políticas para elegir las nuevas autoridades del club. El exDT de Central sostuvo que el clima político embarró la situación y su futuro, sobre todo en el armado del próximo plantel. "Se hace muy difícil trabajar en este ambiente", sostuvo.

"Yo no vengo a hacer política. Y cuando se pone mi nombre, no me gustó (...) No voy a permitir que se quiera poner mi nombre en la política. No voy a dar nombres", disparó. Minutos después criticó algunas actitudes de Gonzalo Belloso, candidato de Raza Canalla y quien parece tener todos los números para ganar las elecciones.

Además entiende que la demora en los comicios complicará la conformación del nuevo plantel. "Lo más sensato es dar un paso al costado y el que venga pueda elegir. Ahora con la venta de Facundo (Buonanotte) y otra plata pueda hacer libre las contrataciones.(...) No quiero ser un obstáculo ni yo armar un equipo en tan poco tiempo", dijo.

Luego aseguró que las elecciones "tenían que ser un mes atrás". "No sabes con quién hablar, y si la tiran para el año que viene (a la elección) será peor (...) Lo mas sensato es dar un paso al costado", fundamentó.

"Yo no vengo a hacer problemas ni hacer política. Siempre fui con la verdad", dijo y dejó entrever algún tipo de malestar con dirigentes. "Pensando siempre en que Central siempre es lo mas importante, pensando en el club, no es conveniente para nadie que yo siga, es la nueva dirigencia o esta que se queda la que debe decidir y yo no quiero ser un obstáculo para nadie", finalizó.