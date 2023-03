Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar, reveló en una entrevista con Goal que quiere volver el fútbol argentino para devolverle a San Lorenzo un poco de lo que le dio y también para jugar en Rosario Central, club del que es hincha.

"Me gustaría volver al fútbol argentino. Uno nunca sabe cómo son las vueltas del fútbol, pero me gustaría devolverle un poco todo lo que me dio San Lorenzo. Desde los 12 años que jugué ahí y pude debutar. Soy agradecido y quiero devolverle eso. Me gustaría también jugar en Rosario Central porque soy hincha y en honor a mi papá que está en el cielo y siempre quiso eso", comentó el futbolista del Atlético de Madrid.

El delantero no pasa un gran momento en el Atlético de Madrid, pero su corta edad lo alejan mucho de su regreso en la actualidad. Quizás dentro de un par de años ya pueda replantearse dejar Europa para volver a los dos clubes que sin duda lleva en el corazón.