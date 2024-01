Newell's y Lanús, ganadores en el debut, se enfrentarán este martes en La Fortaleza por la punta del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, que también aspiran a mantener Godoy Cruz, Estudiantes y Unión. Tanto La Lepra como el Granate comenzaron la competencias con triunfos agónicos en condición de visitante.

Lanús dio un campanazo en el Nuevo Gasómetro, al vencer a San Lorenzo (2-0) con doblete del ingresado Walter Bou, uno de sus refuerzos para esta campaña, y el club del Parque festejó un 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero gracias al tanto de Giovani Chiaverano en la última jugada del partido.

Si bien aún el DT, Mauricio Larriera, no confirmó no confirmó la formaicón inicial, lo cierto es que no podrá contar con David Sotelo. Es que el mediocampista -que fue titular en el primer partido- sufrió un esguince de rodilla y se le realizarán estudios. Quien sí viajó a Buenos Aires es Rodrigo Fernández, el flamante refuerzo uruguayo.

El partido en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez se jugará desde las 21.30 con arbitraje de Darío Herrera, Germán Delfino en el VAR y transmisión de la señal TNT Sports.

Probables formaciones

Lanús: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Nery Domínguez, José Canale y Braian Aguirre; Raúl Loaiza y Felipe Peña Biafore; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno y Luciano Boggio; Augusto Lotti o Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Víctor Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Rodrigo Fernández o Jerónimo Cacciabue, Franco Díaz , Éver Banega y Brian Aguirre; Ignacio Schor y Guillermo May. DT: Mauricio Larriera.

(Télam)