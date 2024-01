Newell's Old Boys, con la vuelta de Ever Banega, superó agónicamente a Central Córdoba en Santiago del Estero por 1 a 0, en el debut de la zona B de la Copa de la Liga.

El único tanto lo hizo Giovani Chiaverano al cuarto minuto de descuento del segundo tiempo.

El conjunto rosarino contó con el regreso de Banega tras varias temporadas en el fútbol del exterior. El mediocampista cumplió, aunque se le notó la falta de pretemporada y de roce en un fútbol físico como el argentino.

Newell's mostró un juego armónico en el primer tiempo, siempre con Ever Banega como primer pase limpio y con el atrevimiento de Brian Aguirre en el ataque.

Por su parte, Central Córdoba trató un fútbol directo que no le salió, posiblemente por el debut de siete de sus 11 titulares, y eso enfureció constantemente al entrenador Abel Balbo.

La situación polémica se dio en la anulación del 1-0 de Newell's tras una falta inexistente de Ignacio Schör sobre el central uruguayo Federico Andueza, que perdió el duelo aéreo con claridad e incluso no reclamó la falta que sólo vio Luis Lobo Medina en campo y José Carreras no avisó nada desde el VAR.

Un pobre primer tiempo, con apenas situaciones vergonzosas ofensivas, devolvió un 0 a 0 cuando finalizó. Lejos ambos de cumplir con las expectativas.

En el complemento, Newell's mereció mejor suerte en el inicio porque lo buscó pero no lo supo definir cuándo contó con las oportunidades para ponerse en ventaja.

Sobre el cierre, un disparo de media distancia de Brian Aguirre, la figura de la magra noche santiagueña, pudo darle el triunfo a la visita pero Matías Mansilla tuvo otros planes y ahogó el grito de gol.

Sin embargo, el juvenil Chiaverano sobre el cierre empujó una pelota para darle la merecida victoria a Newell's.

= Síntesis =

Central Córdoba: Matías Mansilla; José Gómez, Sebastián Valdez, Federico Andueza, Pablo Minissale, Lautaro Montoya; Thiago Nuss, Manuel García, Walter Montoya, Matías Godoy; Cristhian Ocampos. DT: Abel Balbo.

Newell’s: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Víctor Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; David Sotelo, Franco Díaz , Éver Banega, Brian Aguirre; Ignacio Schor y Guillermo May. DT: Mauricio Larriera.

Gol en el segundo tiempo: 45+4m. Chiaverano (N).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Harrinson Mancilla por Andueza (C), 18m. Mateo Sanabria y Rodrigo Atencio por Nuss y Walter Montoya (C), 19m. Jerónimo Cacciabue y Juan Ramírez por Díaz y Schör (N), 34m. Giovani Chiaverano por Banega (N), 40m. Leonel Vangioni y Michael Jaime por May y Sotelo (N), y 45m. Enzo Kalinski por García (C).

Amonestados: Mancilla, Valdez y Nuss (C); Martino, Jaime, Schör y Díaz (N).

Estadio: Alfredo Terrera (Central Córdoba-Santiago del Estero), .

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.