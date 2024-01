Ever Banega, flamente refuerzo de Newell's, habló este lunes en conferecia de prensa y aseguró: “Volver fue algo que siempre quise, estaba con muchas ganas, sentía que era el momento”. Además, agradeció a Boca el “interés”. El experimentado mediocampista volverá a ponerse la casaca rojinegra a diez años de su primera etapa en el club.

“Volver fue algo que siempre quise, estaba con muchas ganas, sentía que era el momento. Nunca se sabe pero sería lindo poder cerrar mi etapa futbolística en el club. Me han recibido muy bien, estoy contento”, comenzó diciendo el futbolista de 35 años que llegó al Parque en condición de jugador libre desde Al-Shabab de Arabia Saudita y firmó un contrato de dos años.

Y siguió: “Volver al club del cual soy hincha nunca es una revancha, siempre es un privilegio estar acá. Tengo motivación y fe de que va a ir bien la cosa. Ahora tengo más experiencia y vengo a tratar de ayudar”.

Con respecto al plantel leproso, Banega sostuvo que “hay jóvenes con mucho potencial. Es una responsabilidad muy linda poder ayudar a los más chicos a que crezcan en el club y sepan lo valores”. Al respecto, destacó a Brian Aguirre: “Me gusta mucho, es un grandÍsimo jugador y marca mucho la diferencia. vamos a ayudarlo para que siga en un buen nivel”.

Por otro lado, contó que habló con el DT Mauricio Larriera: “le dije que me sentia cómodo en cualquier parte del mediocampo así que me voy a adaptar a cualquier situación y donde me ponga para ayudar al equipo voy a estar disponible. Vine para jugar".

Sabemos que es un campeonato complicado, hay grandisimos equipos, cualqueira le puede ganar a cualquiera. el objetivo es empeszar ganando y eso depsues te lleva a una dinamica positiva. copa argentina seria especial pelearla porque esun logro importante.

Por último, agradeció las muestras de cariño por parte del hincha leproso y le dejó un mensaje: “adentro de la cancha vamos a dejar todo y vamos a trabajar para que nos vaya bien”.