El Tribunal de Disciplina Deportiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Newell's Old Boys deberá pagar una multa por la explosión de una bomba que derivó en la lesión en el rostro del aquero de Rosario Central, Jorge Broun, en el clásico rosarino.

Según el expediente 91590, la lepra deberá pagar el valor de 500 entradas generales, por el término de cuatro fechas, porque los hinchas arrojaron una "bomba de estruendo provocando corte en pómulo arquero visitante”.

Los valores para las entradas generales de la Primera División, según la última actualización de la AFA, están entre $ 2.900 y $ 3.500, según lo que elija cobrar cada institución.

“Con esta regla de que ambos equipos tenemos que entrar por mitad de cancha, nosotros tenemos que caminar por abajo de la popular un buen tramo, y en el medio me cayó una bomba que me explotó en el pecho. Por suerte no me dio en el ojo, pero sigo aturdido”, había comentado Fatura, sobre el incidente en el clásico rosarino.