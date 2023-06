Con su partido homenaje a la vuelta de la esquina, Maxi dio detalles del día que tanto él como el hincha esperan con anisas: “Será mi último abrazo con el hincha de Newell´s, no habrá más nada, será la fiesta de los hinchas Leprosos, colosal, todo lo que hago sale del corazón para que el club y Rosario puedan hacer eventos de esta magnitud”, dijo el ídolo rojinegro en LT8

Respecto de la organización, explicó: “Es difícil hacer este tipo de partidos, igual estoy contento, lo disfruto mucho porque con todos los que voy hablando tienen predisposición a venir. El clima es una locura, me sorprende, todos quieren entradas pero se vendió todo muy rápido”.

“Habrá shows en vivo, bandas cantando, estamos coordinando con la tele porque hay que pasarle el minuto a minuto, es un lío. Lo que se le va a aconsejar al hincha es que esté dos horas antes, porque van a pasar cosas, algunas no las sé. Habrá fuegos artificiales”, anunció La Fiera.

En cuanto a las figuras invitadas, confirmó: “Tanto el Bati (Batistuta), Leo Scaloni, Walter Samuel, el Gringo Heinze, Mauro Rosales, hasta los campeones del Sub 20 como Nico Burdisso, el cabezón D´Alessandro, Leo Ponzio y otros amigos como Pablo, Pachu, Marcelo Tinelli, Sole, Mariana Larroquette nos representará en el mundial femenino, Jero Freixa, Justo Villar, habrá grandes figuras de las dos camisetas”. y agregó: “Trato de reunir a toda la gente que hizo grande a Newell´s, desde Marito Zanabria que me dijo ́fiera no estoy para jugar ́ pero yo quiero que esté. El que no pueda llegar, tendrá su presencia en un video, llamé a muchísima gente para que esté porque lo importante es que resalte el escudo. El club estará en el foco del mundo y enfrente estará otra camiseta que me hizo muy felíz como lo es la Argentina y que habrá unos nombres importantísimos”.

Sobre la inevitable pregunta por la presencia de su amigo Leo Messi, señaló: “Cuando llega quiere estar un poco tranquilo, con la familia, vamos a tener tiempo para juntarnos a hablar. Él sabe como es todo, la invitación la tiene y sería un lindo regalo para todos si puede estar ahí en cancha. No necesito estar diciendo nada, soy más de actuar y de hablar, es mi manera de ser, no decir ni aparentar algo. Con Leo tengo una relación increíble y sabemos todo lo que mueve donde va. Por ese lado está todo armado por sí decide ir”.

Más adelante, soltó abiertamente sus sensaciones: “Somos más grandes, pero tenemos un niño adentro y vivimos con la ilusión de algo o la esperanza, por eso lo que esté a nuestro alcance vamos a tratar de hacerlo. Trato de reunir a muchas figuras dentro del campo pero la fiesta la va a poner la gente, que todo sea tranquilo y en paz, no hay rivalidades ni camisetas, es una fiesta que saldrá de la cancha de Newell´s, mi casa y la ciudad. Estamos todos comprometidos para que salga todo bien, se puede hacer y será una linda fiesta”.

Por último, La Fiera dejó un mensaje: “El legado que uno quiere dejar va más allá de que si uno jugaba bien o mal, es otro tema, lo que más feliz me hace es el reconocimiento hacia la persona y que tus hijas vean eso es lo más lindo que hay, porque se lo podemos transmitir a otras personas. Que lo viva así mi entorno no tiene precio, soy un persona simple, transparente y común”.