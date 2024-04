La dirigencia de Newell's no pone en duda el ciclo de Mauricio Larriera y el uruguayo seguirá al mando del cuerpo técnico luego de haber quedado eliminado de los playoff de la Copa de la Liga. Creen que el DT dio buenas señales del potencial, sobre todo en el comienzo del torneo, y que es cuestión de tener nuevas chances para demostrarlo.

El propio Larriera dijo que "hay que llenarse de energía para lo que viene", confirmando así su continuidad en el club. “Al hincha no le puedo decir nada. Solo que me duele mucho lo que nos termina pasando porque estuvimos siempre ahí. Tuvimos un bajón en resultados, no tanto en funcionamiento", sostuvo.

Acerca del mal partido de Newell's frente a Defensa en el que nunca estuvo a tiro de la clasificación, sostuvo: "No dependíamos de nosotros, pero sabíamos que teníamos que ganar. Se nos hizo bastante complejo el partido, las estadísticas son a favor del rival. Nos da mucho dolor e impotencia no haber podido ganar".

“Yo estoy bien. En estos ciclos hay que replantearse cosas y reflexionar. Cuando llegué al club dije que teníamos que tener calma. Y lo repito ahora. Se que el hincha no la tiene por lógica. Pero uno está en otra dimensión y ahora es tiempo de reconstruirse".

Por último cargó contra el viaje a Miami para jugar un amistoso con el Inter en medio de la Copa de la Liga y dio la casualidad que, desde entonces, se inició el bajón futbolístico. "Vinimos de un par de meses de mucha intensidad. Hicimos un viaje extra que en cierta forma pudo haber influido”.