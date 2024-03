De cara al partido del viernes ante Platense en el Coloso Marcelo Bielsa, el DT de Newell's Mauricio Larriera deberá meter mano en el equipo titular. Es que entre suspendidos y lesionados, no tendrá todo el plantel a disposición para un duelo clave pensando en la clasificación a los cruces directos. Al término de la fecha 10, el equipo del Parque se ubica cuarto en la tabla.

En Newell's se alternan las buenas y malas. Por un lado, no será de la partida el capitán y emblema del equipo, Ever Banega, tras ser expulsado por Fernando Rapallini durante el partido ante Godoy Cruz (la sanción final del Tribunal de Disciplina de AFA se conocerá este jueves). En su lugar, podría ingresar Gullermo May, como sucedió en el clásico.

Por otro lado, Larriera aguarda por la evolución de Armando Méndez, quien se retiró con una molestia en el último encuentro y fue reemplazado por el juvenil Tomás Jacob. El uruguayo es una pieza clave en la defensa leprosa y es uno de los cuatro futbolistas que disputaron todos los partidos del torneo, junto con Ian Glavinovich, Ramiro Macagno y Gustavo Velázquez.

La buena para el DT uruguayo es que podrá contar con Angelo Martino. El lateral cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de amarillas y podrá volver al once inicial el viernes ante Platense.