El próximo miércoles en el Estadio San Nicolás se llevará a cabo un partido vital para muchos actores del mundo Newell's. Para el choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Sebastián Méndez no podrá contar con Juan Manuel García por una lesión.

"Estamos en un momento que no nos sale nada", dijo el entrenador rojinegro tras la derrota ante Racing del pasado viernes y el destino se esfuerza por no desmentirlo. Tras el penal errado por Juan Ignacio Ramírez sobre el final del duelo ante la Academia, Juanchón era uno de los apuntados para cambiar el rumbo futbolístico del equipo, pero se confirmó en las últimas horas que no podrá estar.

El delantero había terminado con un golpe el duelo en el Coloso, pero finalmente fue una lesión muscular que lo marginará al menos los próximos 3 partidos. Además del partido por la Copa, el ex Huracán no podrá estar ante River y Belgrano, pudiendo reaparecer tras la Fecha FIFA de septiembre.

Otro que no podrá estar presente ante Central Córdoba será Francisco González, ya que fue informado una vez finalizado el partido contra Deportivo Riestra por una pelea con rivales. Se espera que Méndez pueda recuperar a Armando Méndez luego de su lesión y vuelva Ángelo Martino tras no poder jugar ante Racing por la expulsión en el clásico.