El DT de Newell's Old Boys, Sebastián Méndez, ratificó que continuará en su cargo, al frente del plantel profesional leproso, y reflexionó sobre la derrota ante Racing y el momento del equipo.

"Estamos atravesando un momento muy difícil. Es complicado jugar pero evidentemente no era un partido para perder. Estamos en un momento que no nos sale nada", indicó el ex Vélez.

En cuanto a su continuidad como entrenenador rojinegro, Méndez dijo: “Estoy fuerte. Hemos pasado por situaciones más difíciles. Si no tuviera respuesta de los jugadores daría un paso al costado, pero eso no sucede”.

"El miércoles tenemos un partido muy importante, el mas importante desde que estamos acá", señaló sin dudar y dijo que siempre confía en ganar. "Si pienso que vamos a perder ni me levanto para entrenar. Siempre creo que vamos a ganar y vamos a poner todo en la Copa Argentina".