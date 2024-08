Renunció una dirigente de Newell’s y dejó un fuerte descargo en redes

El mal momento futbolístico e institucional que está atravesando Newell’s se vio canalizado este martes con protestas de hinchas en el ingreso al club, que derivaron en la renuncia de una dirigente al día siguiente.

Silvia Bossio, vocal titular rojinegra, dejó su cargo este miércoles tras haber sido blanco de una de las banderas colocadas en la manifestación realizada por hinchas leprosos.

La dirigente era señalada por, supuestamente, ser hincha de Central, y por eso dentro de las fotos de la protesta se pudo ver la frase: “Bossio sin aliento, fuera del club ya”.

La ahora ex vocal se encargó de desmentir esto con un fuerte posteo en redes sociales, donde aclaró que si bien tiene familia canalla ella es socia vitalicia de Newell's, y dejó la frase: "Ya ganaron. Me querían afuera del club. Listo, lo consiguieron".

“Aclaro para los giles…NO SOY NI SERÉ SIN ALIENTO. Es cierto q tengo flia de Arroyito. Soy socia vitalicia de Newell’s y lo único que hice desde q asumí fue trabajar para hacer un Newell’s mejor. Entiendo que a cierta gente esto le molesta. YO NUNCA VENDÍ PROTOCOLOS NI ME QUEDÉ CON ALGO DEL CLUB. NO VIAJO DE ARRIBA Y CUANDO LO HICE NO ROMPÍ INSTALACIONES AJENAS. Pero tranquilos muchachos….ya ganaron…me querían afuera del club…listo. .lo consiguieron. Mi vida y la de mi familia valen más que 2 o 3 cuatro de copas que no llegaron a nada. Solo digo q ojalá puedan dormir c la conciencia tranquila como lo puedo hacer yo. Sigan así…quien sabe dónde llegan….si es que Ilegan”, fue el texto completo que publicó Bossio en su cuenta personal de Facebook.

Un grupo de hinchas leprosos se acercó el martes por la noche al club para protestar por el magro presente institucional y futbolístico del equipo, y se palpita que el partido de este viernes frente a Racing tendrá también un clima tenso por el malestar generalizado.