Luego de finalizar una pretemporada con muchos entrenamientos y varios amistosos que no mostraron demasiado, el Newell's de Gabriel Heinze ya se prepara para afrontar la temporada de cara a lo que será el primer año del DT en el banco del club de sus amores. En este contexto, el Gringo dio una conferencia a la prensa oficial del club.

“Nunca imaginé que iba a ser entrenador de Newell´s, nunca lo soñé. Cuando se fue el entrenador que estaba, empecé a ver partidos pero sin ninguna intención de nada. Al final terminé viendo todo un año. Con lo que había que luchar era con el sentimiento porque yo no podía hacer un análisis y que eso me lleve al sentimiento que tengo acá. Un día ganaba el análisis y otro día, el corazón”, comenzó contando el ex jugador.

Y agregó: "Horacio García me ayudó a llegar a una conclusión. La decisión no me costó absolutamente nada. Hablé una sola vez con el presidente, le presenté lo que yo pensaba y tuvimos otra charla para sacar las dudas de ambas partes. Yo pasé muchas cosas acá. Estoy acá y estoy muy bien. Me prometí a mí mismo disfrutar. Esto te lleva horas y días, por todo lo que representa ser el entrenador. Pero también me he propuesto tener un tiempito para disfrutar, para tratar de parar un poquito y ver otras cosas acá en el predio".

Sobre los objetivos de cara a lo que se viene, dijo: "No me planteé metas. Me gusta el camino largo. Me encanta ganar, sé lo que es ganar y siempre vamos a tratar de buscar ese resultado, pero si pienso de acá a un año, me gustaría estar sentado donde estoy. Si dentro de un año estoy acá, quiere decir que me apoyaron, que soy querido, que los jugadores han crecido y que las cosas están como para seguir creciendo. El fútbol me demostró que hay que construir y trabajar. A veces ese trabajo paga y a veces no paga en el lapso que estás vos pero paga cuando esté otro. Me preocupo por eso".

En cuanto a su trabajo diario dijo que es colectivo con el plantel, con los directivos, con el cuerpo técnico, y hasta con los maestranzas del predio Griffa. "Con todos los que trabajan en el predio me gusta tener cercanía. Uno debe saber cómo está el que trabaja acá. La parte humana es fundamental, convivimos todos los días".

De hecho, contó que se le acercó un jardinero y le preguntó si lo podía saludar todos los días, porque había otros entrenadores que no querían. “Por supuesto, nos tenemos que saludar,. Y si algún día no lo hago porque estoy en otra cosa, venís y me saludás”, contó.

Además, habló de lo que significa la institución: "Es fundamental fomentar un sentido de pertenencia. El jugador tiene que venir a su lugar de trabajo contento, tiene que sentirse partícipe de donde está y tiene que respetar ese lugar. La institución debe darte esas cosas y el jugador las debe defender. Le digo a los chicos que este es su lugar, entonces tenemos que respetarlo, hacer lo mejor y, si podemos, hacerlo crecer un poquito más. Me gusta que el jugador venga, disfrute y haga cosas. A todos los ex jugadores les dije que tienen que venir porque ellos son parte de esta institución. Vinieron Pomelo, Nacho y Maxi porque son con los que uno tiene más relación, pero quiero que vengan todos mis ex compañeros. Este predio es de todos".

El Gringo, por último, se dio el tiempo de hablar de su equipo de trabajo: “Lo que hacemos con mi grupo es algo mucho más integral. Si queremos hacer algo lindo, ellos y yo tenemos que dar más. Los conozco muy bien y ellos me conocen muy bien. Siempre nos manejamos con el mayor de los respetos. Trabajamos con un coach. Cuando le presenté esto, le dije que me acompañe, siempre enfocándonos en poder darle otra visión a los chicos: que se aparten un poquito del resultado, de lo inmediato”.