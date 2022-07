River se re encendió y liquidó a Aldosivi en un par de minutos

River lo buscó desde el arranque y batalló durante más de una hora, pero recién tras el ingresó del colombiano Miguel Borja para el tramo final consiguió romper el partido con tres goles en cuatro minutos que sellaron el 3 a 0 sobre Aldosivi en Mar del Plata, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



Los tantos fueron convertidos por Agustín Palavecino (26m.ST), Lucas Beltrán (28m.ST) y Borja (30m.ST), que marcó por primera vez con la casaca del equipo de Núñez.



El encuentro se disputó bajo una densa niebla en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Pablo Echavarría, ante miles de hinchas "neutrales", tal como ocurre cada vez que un equipo grande visita la ciudad.



Con este resultado, River logró afianzar su recuperación y alcanzó los 15 puntos, mientras que Aldosivi continúa último con 5 unidades.



Tras un arranque trabado, y luego de no conseguir vencer el arco de José Devecchi por más de una hora, la entrada de Borja a los 16m. de la segunda mitad rompió el partido y allanó el camino a la goleada.



River intentó adueñarse del balón desde el arranque, con buenos movimientos de Palavecino como conductor y Esequiel Barco tirando diagonales hacia adentro, pero Aldosivi se animó a disputar la iniciativa, con el regreso de su goleador Martín Cauteruccio como referencia de ataque.



El conjunto local logró rodear e incomodar con tres hombres en el fondo a Beltrán, única referencia de punta del "Millonario", que no logró hacer daño en la primera mitad, más allá de aguantar la marca y abrir la cancha con Santiago Simón por derecha.



Aldosivi también explotó la banda derecha de su ataque, con trepadas del lateral Rufino Lucero, quien arrastró hacia atrás a Barco, y gracias a la presión de Cauteruccio y Santiago Silva como hombres de punta dejó a la vista algunas dudas en el fondo de River.



La primera situación de peligro fue para el "Tiburón" a los 23m., a través de Silva, que ingresó al área con un sombrero en una jugada algo accidentada y no llegó a definir por un cierre al filo de Emanuel Mammana.





El ex delantero de Banfield y Boca tuvo la más clara de la primera parte cinco minutos más tarde, con un derechazo de media vuelta, tras combinación con Cauteruccio, que Franco Armani desvió sobre el primer palo al córner.



Palavecino tuvo dos buenas chances a los 31m. y a los 35m., primero con un remate de derecha por arriba del travesaño y luego con un remate con 'tres dedos' con su pie hábil -después de un enganche-, que fue desviado a dos manos por Devecchi.



River se adelantó y empujó sobre su área a Aldosivi en el cierre de la primera mitad, insistió con centros bajos de Simón por derecha, pero sin lograr conectar con Beltrán, y con un remate potente de Barco desde afuera, que despejó el arquero local.



El equipo de Núñez sostuvo su presión en el arranque del segundo tiempo, y Beltrán encontró más espacio entre la defensa de Aldosivi, tirándose unos metros atrás.



River se plantó más adelante desde los 15m, y el DT Gallardo envió a la cancha a Borja para acompañar al ex Colón, junto a Pablo Solari y Nicolás De la Cruz.



La presencia del colombiano desacomodó a la defensa local y permitió destrabar el partido, que continuó sin goles unos minutos más solamente por dos grandes intervenciones de Devecchi, que desvió un remate de De La Cruz a los 21m, luego evitó con un pie el tanto de Beltrán sobre la línea y a los 23m. envió al córner un disparo de Solari.



A los 26m., Borja habilitó con el pecho dentro del área a Palavecino, que punteó con derecha y abrió finalmente el marcador.



Apenas dos minutos más tarde, una nueva asistencia del colombiano dejó solo a Beltrán con el arco libre para marcar el 2-0, mientas Devecchi se arrastraba para tratar de evitarlo.



Y el propio Borja encaró a los 30m. el área en una jugada individual luego de que Aldosivi sacara del medio, y definió con pie abierto para poner el 3 a 0 final y su primer tanto con River como en una ráfaga.



Ya sin Cauteruccio en cancha, el equipo de Somoza quedó noqueado, aunque buscó el descuento con el ingresó del colombiano Juan Cuesta, que armó una buena combinación con Marcelo Meli a los 34m., pero entre ambos no pudieron superar otro buen cierre de Mammana.



La próxima fecha, River recibirá el domingo a Sarmiento de Junín, mientras que Aldosivi visitará el mismo día a Lanús.







- Síntesis -



Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Tomás Lecanda, Santiago Laquidaín, Nicolás Valentini e Ian Escobar; Leandro Maciel, Bautista Kociubinski y Tomás Martínez; Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Somoza.



River: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, David Martínez y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Bruno Zuculini y Agustín Palavecino; Santiago Simón, Lucas Beltrán y Esequiel Barco. DT: Marcelo Gallardo.





Goles en el segundo tiempo: 26m. Palavecino (R), 28m. Beltrán (R), 30m. Borja (R)



Cambios en el segundo tiempo: 16m. Miguel Borja por Barco, Pablo Solari por Simón y Nicolás de la Cruz por Aliendo (R), 17m. Marcelo Meli por T. Martínez (A), 25m. Juan Cuesta por Cauteruccio (A), 32m. Juan Quintero por Palavecino y Enzo Pérez por Zuculini (R).







Árbitro: Pablo Echavarría.



Estadio: José María Minella, de Mar del Plata.