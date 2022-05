El Tango D10S, un avión que homenajea a Diego Maradona, fue presentado este martes en el aeropuerto de Morón con la presencia de importantes figuras del mundo del deporte como Ricardo Bochini, Ariel Ortega y Sergio Batista, y del arte como los cantantes Juanse y "Piti" Fernández.

Los asistentes al evento tuvieron la posibilidad de dejar un mensaje grabado en la cabina del avión "para que le llegue al cielo" a Diego, que falleció el 25 de noviembre de 2020.

El Tango D10S fue creado por Give and Get (@tangod10s y @giveandgetfintech en Instagram), su CEO es Gastón Kolker, y tiene una tonalidad blanca con la palabra 'D10S' en celeste y una imagen de Maradona besando la Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina,dibujada por el reconocido artista plástico Maximiliano Bagnasco.

Los conductores del acto de presentación fueron el ex futbolista de la selección argentina, Juan Pablo Sorín, junto a la periodista Agustina Casanova y a los mencionados Bochini, Ortega y Batista se sumaron dos ex riverplatenses como Fernando Cavenaghi y Guillermo Pereyra (el cordobés que forma parte del proyecto), y las hijas de Maradona, Dalma y Giannina.

"Cuando llegué a la selección Diego tenía que estar solo en una habitación y yo también; pero él fue y le pidió al técnico, (Alfio) Basile que estuviéramos juntos", evocó Ortega.

De la presentación también participaron, a través de mensajes grabados en pantalla gigante, el tenista Juan Martín Del Potro, la ex "Leona" Luciana Aymar, el ex basquetbolista Fabricio Oberto, el ex rugbier Agustín Pichot y ex futbolistas riverplatenses y del seleccionado argentino como Javier Mascherano y Javier Saviola.

(Télam)