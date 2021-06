Perú ganó, este domingo por la noche, el partido que necesita para prenderse en la clasificación por el Grupo B de la Copa América de Brasil, al vencer a Colombia por 2 a 1 en el estadio Olímpico de Goiania .

De esta forma, el conjunto dirigido por "el Tigre" Gareca, que en su debut fue goleado 4 a 0 por el anfitrión Brasil, sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B del torneo continental con dos encuentros jugados en su haber.

Perú se adelantó en el marcador a los 16 minutos del primer tiempo gracias a Sergio Peña, quien con un potente remate dentro del área cafetera dejó sin opciones al portero David Ospina.

En el complemento, a los 52′, el atacante colombiano M. Borja marcó el 1-1 con un disparo de penal. A los 64′, la Bicolor entró en ventaja nuevamente tras un gol en propia meta del zaguero colombiano Yerry Mina.

De esta manera, los peruanos dieron un salto de cualitativo y cuantitativo en el Grupo B que encabeza Brasil (en esta tercera jornada tuvo fecha libre) con 6 puntos, seguido por Colombia (jugó 3) con 4, Perú con 3, Venezuela (también jugó los 3) con 2 y cierra Ecuador (jugó 2) con 1.

Resumen:

Formaciones:

Colombia: David Ospina; John Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Juan Cuadrado y Edwin Cardona; Duván Zapata y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos Johan López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Sergio Peña; Christian Cueva y Gianluca Lapadula, DT: Ricardo Gareca.

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Gustavo Cuellar por Sebastián Perez (C) y Luis Muriel por Zapata (C); 24m. Yimmi Chará por Cardona (C); 35m. Alfredo Morelos por Medina (C), 37m. Santiago Ormeño por Lapadula (P) y Wilder Cartagena por Peña (P) y 45m. Raziel García por Cueva (P).

Amonestados: Borja (C). Carrillo y Gallese (P).

Estadio: Olímpico (Goiania).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).