Venezuela y Ecuador empataron en dos goles, en el partido jugado este domingo en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América.



Ayrton Preciado marcó la apertura en el primer tiempo para Ecuador, y en el segundo anotaron Gonzalo Plata para el equipo de Gustavo Alfaro, y para la "vinotinto" lo hicieron Edson Castillo y Ronald Hernández.



El seleccionado ecuatoriano debió esforzarse mucho en el primer tiempo para lograr la apertura, porque a pesar de contar con la posesión de la pelota y gran parte del campo para jugar no podía abrir el cerrojo defensivo que le opuso su adversario.



Sucedió que el entrenador portugués José Peseiro dispuso un dibujo táctico de 5-4-1, con lo que Venezuela esperó retrasado los embates ecuatorianos, que en las pocas ocasiones que tuvieron para marcar las evitó el arquero Wuilker Fariñez.



A la vez, la "Vinotinto" contó con dos situaciones claras para llegar al gol, a través de sendos contrataques, que no contaron con la definición precisa.



En los tramos finales de la primera etapa, al crecer la tarea de Moisés Caicedo, los dirigidos por Gustavo Alfaro pudieron llegar al gol con la definición de Ayrton Preciado, luego de un par de cabezazos y sendos despejes cortos en el área venezolana (39 min).



Con esa ventaja, los de Ecuador encontraron los espacios para llegar con más continuidad y peligro hacia la valla de enfrente en los pasajes posteriores.



Aunque el rival los sorprendió por su cambio de actitud en el complementario en busca de la igualdad, la que rápido consiguieron con la llegada del juvenil volante Edson Castillo (5 min), marcando el primer gol venezolano en el certamen.



Esto provocó que las acciones se tornarán más entretenidas y emotivas debido a que ya no cabían las especulaciones, porque los dos estaban obligados a vencer para aumentar sus chances de pasar a la siguiente ronda.



De este modo los ecuatorianos volvieron a ponerse en ventaja con una rápida réplica que la culminó Plata llegando por el centro (25 min).



Cuando parecía que enflaquecía la "Vinotinto", la figura de Fariñez en la custodia de su arco y de Castillo en la conducción de su equipo hicieron que los brazos no se bajaran.



Por el contrario, pusieron más enjundia para llegar otra vez a la igualdad y así lo consiguieron al primer minuto adicionado en el final con una sorpresiva como veloz maniobra al que le puso sello el ingresado Hernández, con un cabezazo preciso a la izquierda de Pedro Ortíz.



De esa manera se puso justicia a un espectáculo que fue de menor a mayor, dejando mejor posicionado a Venezuela para lo que resta en la zona de grupos para el pase a cuartos de final, pese a quedar libre en la próxima jornada, al sumar dos puntos (dos empates y una derrota).



Uno más que su rival, que con el empate lleva cuatro partidos sin ganar (3 derrotas y esta igualdad, incluidos los últimos dos cotejos por las eliminatorias).



Incluso, Ecuador no contará con el delantero Enner Valencia en el compromiso ante Perú, por la cuarta fecha, por haber llegado al límite de las dos amonestaciones con la recibida en este encuentro, además de abonar una multa de 400 dólares.



Síntesis



Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander González, Luis Adrián Martínez, José Velázquez, Luis Mago y Yohán Cumaná; José Martínez, Júnior Moreno, Edson Castillo y Cristian Cásseres; Fernando Aristeguieta. DT: José Peseiro.



Ecuador: Pedro Ortiz; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Ángel Mena, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo y Ayrton Preciado; Leonardo Campana y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.





Gol en el primer tiempo: 39m, Ayrton Preciado (E).



Goles en el segundo tiempo: 5m, Castillo (V); 25m, Plata (E); y 45m+1, Hernández (V).



Cambios en el segundo tiempo: 11m, Sergio Córdova por Aristeguieta (V); 21m, Christian Noboa por Méndez; y Gonzalo Plata por Mena (E); 31m, Ronald Hernandez por Cumaná; y Jan Hurtado por J. Martínez (V); 36m, Richard Celis por Moreno; y Bernaldo Manzano por Cásseres (V); 37m, Alan Franco por Valencia; y Fidel Martínez por Ayrton Preciado (E).



Amonestados: Valencia, Angelo Preciado y Caicedo (E).



Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



Estadio: Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro).