El alejamiento de Alejandro “Papu” Gómez de la Selección argentina luego de la obtención de la Copa del Mundo fue objeto de múltiples habladurías y conjeturas, todo envuelto en gran misterio. Ahora, mientras cumple una sanción por doping, el delantero rompió el silencio y habló sobre el duro presente que afronta: "Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie”, lamentó.

Durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, Gómez detalló: “Estoy trabajando en aceptar que el personaje del ‘Papu’ Gómez está llegando a su fin, está dejando de existir y que ahora soy una persona común y corriente, un padre de familia. Estoy trabajando el ego, de apagarlo un poco y tratar de subsistir con ‘Alejandro’”, dijo.

Además, reconoció que “pasé de ser campeón del mundo, a que hoy no me llame nadie, desaparecer del medio y no jugar más. Hay que saber convivir con eso… Ni cuando estás allá arriba sos el mejor, ni ahora sos el peor. Solo que hay que priorizar otras cosas”.

El extremo, que levantó la Copa del Mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, también se refirió a la sanción por doping que recibió el año pasado y que lo mantendrá alejado de las canchas hasta mediados del 2025: “A dos días de la final del Mundial me llegó un mail con el positivo en el control antidoping. No se lo quise decir a nadie, me parecía muy egoísta hacerlo, no quería que piensen en otra cosa que no sea la final del mundo”.

Gómez, que dio positivo por presentar terbutalina, un compuesto que se puede usar para combatir el asma porque actúa como broncodilatador y se suele vender como jarabe para la tos, recordó que “me había agarrado un ataque de tos a mitad de la noche y le dije a mi mujer que me dé jarabe. Estaba el de Milo, mi hijo más chico. Al otro día me voy a entrenar. Había doping sorpresa y no informé sobre el jarabe”.

Pese a esta situación, el futuro del “Papu” podría estar dentro de una cancha de fútbol, ya que en los últimos días informó que está entrenando con El Renate, de la Serie C de Italia: “La idea es entrenar con el primer equipo hasta mayo”.