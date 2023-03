Lucía Rossi es una futbolista rosarina que brilló en Newell's y que actualmente se encuentra defendiendo los colores de Ferrocarril Oeste. Ya fue citada por la Selección Argentina, primero en la sub 18 y ahora en la mayor. La jugadora de 17 años charló con Pressing Deportivo en la Radio Sí 98.9, y contó la historia de sus comienzos y de cómo se vive hoy el futsal tanto en el país como en la ciudad.

“Desde el arranque no tenía ni pensado empezar a jugar, pero tengo un hermano más grande al que una vez acompañé a entrenar y fue el técnico el que me dijo si quería probar. Esto fue hace diez años. La verdad es que me gustó mucho y lo seguí haciendo”, relató la joven.

Además, contó como era jugar en aquella época: “No había nada para mujeres en ese momento, así que yo hice casi todas las inferiores jugando con hombres hasta que apareció el femenino”.

Siguiendo con el tema, Lucía habló de lo que ha crecido el deporte en los últimos años: “Desde que yo arranqué hasta ahora ha habido muchas mejoras, incluso ya hay un mundial de futsal femenino. Si bien el fútbol once está más avanzado, venimos por buen camino".

“Creo que el próximo paso a dar es que haya contrato para jugadoras profesionales, porque las que quieran vivir de esto, hoy, se tienen que ir del país”, finalizó la crack rosarina.