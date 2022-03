Leandro Díaz lleva cuatro goles en los primeros cuatro partidos de este campeonato 2022, pero en conferencia luego del empate ante Vélez, el delantero reconoció que sufrió depresión y que Estudiantes lo ayudó a salir de la situación.

"¿Por qué en Estudiantes pude rendir? Porque acá me aguantaron un poco más, je... En los clubes anteriores me sacaban a los seis meses, ja. Confiaron en mí, esa es la verdad. Hubo un año y medio en el que no estaba bien de la cabeza", contó. Y agregó: "Los médicos del club me ayudaron, los dirigentes también, y todo el esfuerzo que le metí en los entrenamientos tuvo sus frutos. El Ruso Zielinski confió en mí y él sabe bien lo que le puedo dar".

El goleador del Pincha habló sobre su problema para concientizar a la sociedad, y dijo: "La clave fue contar lo que me estaba pasando. Cuando uno tiene depresión hay que hablarlo. No sé cómo agradecerles. Siempre se los digo a los médicos y ellos se ríen, pero no saben todo lo que me ayudaron. En ese momento yo no sabía qué hacer. Me agarraron los doctores, me hablaron y empecé a tratarme. Y lo demás vino solo. Gracias a Dios se me están dando las cosas".

Díaz reiteró la importancia de hablar sobre estos bajones anímicos y no cerrarse. "Es difícil cuando no lo contás. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Después empecé a jugar, me empecé a soltar y pude demostrar que puedo jugar en Estudiantes. Me aguantaron muchos partidos así que en lo anímico me sirvió el apoyo de la gente", aseguró.