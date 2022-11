La seño de Messi quiere que traiga la copa a su escuela: "Desborda, es universal"

Andrea Sosa lleva el guardapolvos azul con orgullo. Sobre el corazón, un pin con un dibujo de palo borracho, el logo de la Escuela Las Heras, donde trabaja desde hace 34 años ininterrumpidamente, y de donde el año entrante se jubilará. Es la única docente que permanece en funciones de todas las ‘seño’ que tuvo el astro mundial de la pelota Lionel Messi cuando era niño. Y en una tarde soleada al comienzo de la primavera recordó aquellos tiempos, 25 años atrás.

“Tengo en mi retina el recuerdo de sus jugadas en el patio con los amigos. En Messi se veían esas gambetas que ustedes ven hoy”, asintió la docente de matemáticas que lo tuvo en los años ‘97 y ‘98, en 5to y 6to grado del primario. Lionel llegó a cursar hasta 7° grado en esta escuela. Luego comenzó el secundario, pero en medio del primer año su padre consiguió el convenio con el club que sería desde entonces su segunda casa, el Barcelona FC.

“Era un alumno cumplidor con sus tareas, y no era amante de la matemática, pero hacía lo que había que hacer. En el salón era tranquilo, no de los que generaba conflictos, que sí había de esos en su curso. Se puede decir que era tímido y calladito”, aseguró Andrea con su sonrisa amplia en una visita de Rosarioplus.com a la escuela.

Al sonar la campana del recreo, Andrea recuerda perfectamente que “Lionel era el primero en salir y el último en volver al salón. Él con sus amigos, y a veces no volvían". Entonces recordó entre risas: “Una de las docentes de 7° les dijo una vez que Maradona hubo uno sólo, no se crean que son Maradona. Y bueno, después tuvimos a Messi, el mejor del mundo”.

Los amigos lo buscaban para jugar a la pelota en el patio “con lo que tuvieran a mano”, aseguró, y explicó que era tal su buena gambeta que “él cursaba a la tarde, y los chicos de la mañana lo llamaban para que viniera a jugar al futbol con su equipo”. Fue gracias a sus jugadas que aquel curso salió invicto en todos los partidos en un torneo interescolar. “Ya para nosotros era jugador de fútbol”, dijo.

Andrea recordó que Messi "era tímido y el resto del curso eran muy revoltosos", y sin embargo en el patio era otro: "Se transformaba en el momento de ir al patio, porque era buscado por sus compañeros para jugar. Eran dos Leo, uno del salón, y otro para jugar a la pelota".

"Que vuelva nuevamente a la escuela y traiga la copa sería hermoso", expresó a este medio en voz ala. Y aseguró sentir "orgullo por todo lo que ha logrado, y admiración por lo que sigue haciendo".

Lionel volvió dos veces a su escuela, la primera en 2005 para el acto de aniversario: "Lo teníamos escondido en el SUM cuando hicimos el acto formal, y esperó a que termine para subir al escenario y saludar a todos. Hubo tanta algarabía que debimos llevar a los alumnos a sus salones y él pasó por cada uno a saludar, se sacó fotos y firmó autógrafos. Después volvió una vez en 2007".

Consultada la seño Andrea si al verla Messi la recordó, asintió con alegría: "Me sorprendió el abrazo que me dio cuando me vio, que me haya reconocido después de muchos años. En 2005 era recién conocido jugador de Barcelona. Pero nosotros ya veníamos sabiendo de su historia y su potencial".

Cuando salen de la primaria, con 12 años algunos alumnos ya saben lo que les gustaría ser de grandes y otros no, "pero una después los pierde de vista. A veces te cruzas alguno en la vida y te enterás a qué se dedican. Y ese curso era especial: otros se destacaban más en el salón, una ahora creo que era concejala, otra cantante, una es profesora de biología. Cintia Arellano lo ayudaba mucho en sus estudios, ella era una excelente alumna, y hoy es maestra en discapacidad. Tengo muchos recuerdos de ese grupo porque muchos tenían personalidades destacadas".

Pero Messi para Andrea, como para millones de personas, "desborda, es universal", y entendió que "en países donde el futbol no es masivo, aun así él es conocido. Es la figura, y en este país y otros, el futbol es central. Al educar a los chicos no sabemos a dónde pueden llegar y hacer de sus vidas. Y Leo superó nuestras expectativas, sabíamos de su potencial y nunca imaginamos que llegaría a tanto".

La escuela primaria n° 66 “General Las Heras” está junto a la plaza José Hernández, y a sólo tres cuadras de la casa natal del rosarino más famoso del mundo: un caserón enrejado y hermetizado en buen estado que se rodea de callecitas y cortadas bordeadas de celeste y blanco, donde brotan en los cordones las insignias con el número 10 y la palabra “Leo”, y las paredes de los hogares visten de una serie de murales llenos de chicos felices, pintados hace cuatro años para el mundial de Rusia. Es el barrio de Messi, y sus vecinos lo celebran.

Junto a los juegos para los más chicos del barrio, y un gran tanque de agua (también rodeado de imágenes de Messi), las instalaciones de la Escuela Las Heras dan sensación de un hogar con sus varios patios internos de estilo español y sus tejas que conservan la fachada original de casi 70 años. El que oficia de gimnasio techado junto al ingreso, pintado de colores en las paredes, con dos arcos y una cantidad impresionante de metegoles, es el patio que hace 25 años recibía en cada recreo al astro, “La Pulga”, con sus movimientos certeros e incisivos, esquivando compañeritos.