Cristiano Ronaldo, de quien mucho se habló en estos últimos días, le metió más emoción a la previa de la Copa del Mundo Qatar 2022. En una entrevista con Piers Morgan, aseguró entre risas que si se corona con Portugal convirtiendo el gol decisivo en una final ante la Argentina de Lionel Messi, se retirará inmediatamente del fútbol, a los 37 años. Más serio, dijo también que le gustaría jugar hasta alrededor de los 40 años.

Ausente en su selección en el amistoso que le ganó a Nigeria, fue difundido el reportaje en el que el astro habló de su espinoso presente en la Premier League y los anhelos para el final de su carrera. En un momento, al hablar de la Pulga, su entrevistador imaginó un escenario de final entre la Albiceleste y los Lusos, con dos goles por cabeza entre él y la estrella rosarina y CR7 marcando el gol de la victoria. Allí, entre risas ante tremenda hazaña, CR7 afirmó: "Al cien por cien que me retiro".

"Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar", expresó, aunque en otros pasajes también dejó en claro que para él este Mundial es una bisagra pensando en su futuro: "Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo. No sé qué va a pasar después, pero los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea. Nadie es perfecto. Los episodios de la vida que todos tenemos es parte de ser un ser humano, es parte de mí ser un ser humano y padre también. Siempre voy a cometer errores. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después del Mundial porque mi enfoque es para la Copa del Mundo, para la selección de Portugal".

"Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", explicó sobre su turbulento presente en Manchester United.

Por último, como más de una vez, Cristiano fue consultado sobre su relación con Messi, a quien llenó de elogios: "Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No somos amigos, en términos de como un amigo que está contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol".