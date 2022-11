Los hinchas uruguayos crearon una canción especial para el Mundial de Qatar 2022 y se generó polémica en las redes sociales, ya que se burlan de Lionel Messi y Diego Armando Maradona al ritmo de "La parte de adelante", tema compuesto por Andrés Calamaro.

A poco más de una semana para el inicio de la Copa del Mundo, los fanáticos charrúas le metieron picante a la previa y dedicaron un tema repleto de chicanas para los argentinos, aunque lo hicieron de igual manera con otras selecciones sudamericanas.

"No soy porteño porque yo no lo me la creo", es la primera frase que entonó un hincha de Uruguay. “No soy brasuca porque no soy pizarrero", siguió.

"A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona", apuntó.

Entonces, durante el video se muestran imágenes del encuentro en el que Uruguay eliminó a Argentina por 5 a 3 en los penales en la Copa América 2011, que se disputó en territorio nacional y culminó con La Celeste alzando el título.

Como si fuera poco, continuó con los dardos para Brasil: “Que más decirle a los amigos brasileros que, hasta empatando de local, eran primeros. Imaginate qué traumados los dejamos que hasta el color de camiseta le cambiamos".

Esa parte fue en relación a que la “Canarinha” dejó el blanco con detalles azul en su camiseta tras perder con Uruguay en el Mundial de Brasil 1950 y así pasó a su actual amarillo.

No obstante, el cierre fue la parte más crítica de este fanático y fue para Chile: "Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para lo más fracasados. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol".