Mientras se encuentra en la gira de la selección argentina previa al Mundial de Qatar, Leandro Paredes dio una entrevista en la cual se tocó su paso por el París Saint-Germain (PSG), equipo en el que estuvo hasta la pasada temporada, y de su nuevo club, la Juventus.

El volante estuvo tres temporadas y media en el PSG y al consultado sobre cómo es Kylian Mbappé, en una entrevista con ESPN confesó que “no sé, no soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación. Y con los que no, no te puedo hablar”.