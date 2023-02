Randal Kolo Muani, el delantero de Francia que erró el gol frente a Dibu Martínez en el último instante de la final del mundo volvió a recordar aquella heroica acción del arquero argentino y no pudo evitar la angustia: "La jugada la tengo atraganta en la garganta", aseguró.

“Todavía la veo. La conozco de memoria", confesó el atacante del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga en una entrevista con Bein Sports. "En mi cabeza me decía: 'Ahí, Randal, tienes que tirar'. Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena parada. Yo perdí ese duelo", continuó.

Luegoa admitió que "hubo otras soluciones" para resolver aquel mano a mano auqnue, nobleza obliga, no definió mal, fue mérito de Martínez. "Pude bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappé). Pero, en la acción, no lo veo. Es viendo el video que descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada", dijo.

Sin embargo, pasarán los años y Muani no podrá sacarse de la cabeza de aquella atajada del Dibu: "Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida", pero advirtió: "Este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro".