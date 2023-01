Emiliano Martínez fue decisivo en la Copa América y en la del Mundo con sus penales atajados. Fue clave todo su show previo para poner nervioso a los rivales, desde el recordado “mirá que te como hermano” frente a Colombia, hasta los comentarios al francés Tchouaméni en la final del Mundo. Eso le hizo ganar el afecto de los argentinos.

Sin embargo, podría no poder hacerlo más. Según The Sun, desde la The International Football Association Board (IFAB), conformada por las cuatro divisiones de fútbol del Reino Unido y la FIFA, no vieron con buenos ojos esos comportamientos y podría modificar las reglas para no alterar los tiempos en las ejecuciones ni interactuar con los pateadores previo a un penal. Así, el método Martínez y su juego psicológico podrían tener un freno de cara a 2026.