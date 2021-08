El Ministro Nacional de Turismo y Deporte Matías Lammens visitó Rosario y en el marco del recorrido por distintos espacios deportivos adelantó cómo será el regreso del público a las canchas de fútbol. Sin aventurar fechas todavía, sí detalló un regreso con aforo y protocolos.

"En esta semana tendremos un anuncio en relación al regreso a las canchas de la gente, con aforo y requisitos especiales porque no va a a ser de un día para el otro la vuelta total del público", adelantó el Ministro.

"Es un tema que estamos tratando en conjunto con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a fin de determinar qué cantidad de gente se le va a permitir a cada club, y esperamos poder en breve anunciarlo con la ministra", añadió.

"Los protocolos y lo que tiene que ver específicamente con cómo se va a aplicar el aforo en cada uno de los clubes es un tema que estamos terminando de hablar. Ayer estuve reunido con la ministra de salud trabajando en cuestiones específicas sobre qué le vamos a pedir a los clubes para habilitarles ese determinado aforo", detalló.

"Con respecto a qué va a suceder no me corresponde responder a mí, sino a los dirigentes. Entiendo que es una ciudad en la que el fútbol se vive de una manera muy especial y seguramente trabajar con aforo no va a ser fácil pero es lo que está pasando en todo el mundo", cerró el ministro.