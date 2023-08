Emiliano Dibu Martínez se ganó el corazón de todos los argentinos tras ser una figura clave para que la selección argentina levantara la Copa del Mundo en Qatar. En parte por su accionar en las tandas de penales, la International Board (IFAB) realizó una importante modificación a partir del 1º de julio, la cual fue popularmente llamada ley “Anti Dibu”.

Este viernes, en una entrevista con el programa Perros de la Calle, que se emite por Urbana Play, Martínez fue consultado sobre este cambio y fue determinante: “Me encantó, porque siempre buscan una excusa. Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones".

Y remató: "La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal…Yo atajé lo que tenía que atajar”.

“El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de portería”, resalta la reglamentación. “Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”, añade.