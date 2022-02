En una charla en su canal de Twitch, el Kun Sergio Agüero aprovechó la consulta de un seguidor sobre la llegada al Manchester City de Julián Álvarez, el delantero de River, y dio su opinión acerca de dónde debe jugar en el e qu ipo que hasta hace poco integrado.

"Julián es bueno en serio. Es muy, muy bueno... Me llevo muy bien con él de las veces que estuvimos compartiendo plantel en la Selección y nos cagamos de risa. Siempre me preguntaba cosas y yo desde mi experiencia le di mi visión , pero después él decide. Me gusta, y habría que ver en el Manchester City de qué lo van a usar...", expresó Agüero.

Luego sostuvo: "Yo no sé si Julián se va a acostumbrar a ser un delantero 9 porque creo que es un jugador más libre. Yo lo dejaría arriba, que se movería libre y rompería las pelotas ahí porque es un jugador inquieto. Lo tendría de segunda punta, mediapunta o ala".

"El tema que Pep no usa delantero. Yo juagaba de pedo. Yo era 9 pero a veces él (Guardiola) no quería jugar con los delanteros y yo no jugaba. Es una táctica de él y la verdad es que no sé adónde podría encajar hoy Julián en el City. Yo lo tendría como ala para que se vaya adaptándonos.