El Beroe Stara Zagora de Bulgaria presentó oficalmente, este miércoles, a Sebastián Villa como nuevo jugador del club y en consecuencia Boca podría iniciar acciones legales contra la institución europea.

"Damas y caballeros, ¡Sebastián Villa llega al mando de Aiazmoto para deleitar a los fanáticos de Beroi!", escribieron en Instagram desde el club búlgaro.

Y completaron: "7 trofeos con Boca Juniors, 172 partidos, 29 goles y 33 asistencias. Bienvenido al Beroe, Sebastián Villa".

Boca ya le inició acciones legales al futbolista porque tiene contrato vigente, aunque dejó la institución tras haber sido marginado de los entrenamientos por el fallo en contra en un juicio por violencia de género en primera instancia. Asimismo, tiene otro proceso judicial pendiente con otra presunta víctima.

En el caso de concretarse la firma del nuevo documento por una temporada entre Villa y Beroe Stara Zagora, desde Boca iniciarán una demanda legal a las dos partes.

PFC Beroe fue fundado en 1916, en la ciudad de Stara Zagora. Juega en la Primera División de Bulgaria y tiene entre sus filas a diez futbolistas argentinos: el arquero Rodrigo García Accinelli (ex Temperley), el zaguero central Franco Ramos Mingo (ex Boca), los mediocampistas Thiago Ceijas (ex Boca) y Francesco Celeste (ex Los Andes) y el marcador de punta Luciano Squadrone (ex Estudiantes de La Plata), el defensor Enzo Espinoza (ex Lanús), el arquero Juan Pablo Lungarzo (ex Independiente de Chivilcoy), el mediocampista Enzo Hoyos (ex Chacarita Juniors) y los delanteros Santiago Godoy (ex Racing) y Francisco Politino (nacido en Mendoza). Además, el equipo es dirigido por el chubutense Gustavo Aragolaza.

FC Beroe tiene como principal accionista al empresario argentino Hernán Banato, cabeza visible del grupo CRD Sports.