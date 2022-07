El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita. El portugués no comenzó la pretemporada con el Manchester United, que está de viaje en Tailandia y, más allá de que el flamante DT del United, Erik Ten Hag, aseguró que no está en venta, en las últimas horas trascendió en Francia un rumor que es una bomba: CR7 fue ofrecido al PSG.

La información fue publicada por el medio francés, Le Parisien, que aseguró que Jorge Mendes le ofreció a Nasser Al-Khelaifi, el dueño del PSG con el que tiene relación, y Luis Campos, el nuevo director deportivo. Sin embargo, la respuesta del Paris Saint-Germain por el momento fue que no tiene lugar en su plantel para Cristiano, que tiene como objetivo jugar la próxima edición de la Champions League, algo que no hará con Manchester United.

El PSG no es el primer club con el que se lo vincula a Ronaldo, que también fue sondeado por el Chelsea en Inglaterra y en España se lo ha vinculado con el Barcelona, aunque pareciera muy poco probable que llegara al otro gigante español tras su gloriosa etapa en el Real Madrid.

Lo cierto es que, en palabras de Ten Hag, Cristiano no está ahora mismo con el plantel por motivos personales pero cuentan con él para esta temporada. "Tengo ganas de trabajar con él. No me ha dicho que quiera marcharse. Lo he leído, pero como digo, Cristiano no está en venta", afirmó el nuevo DT de los Red Devils.