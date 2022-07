El nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, quiere hacer una limpieza del plantel y puso a algunos futbolistas de peso pesado en la lista negra. Según trascendió este domingo por parte de algunos medios franceses, como L’Equipe y Le Parisien, entre los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el DT se encuentran los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes.

La semana pasada, el ex DT de Lille y Niza había anticipado que había "que reducir la plantilla" para lograr un mejor rendimiento de las estrellas del equipo. "No podemos tener demasiados jugadores que no jueguen", había aclarado el entrenador.

Además de Icardi y Paredes, los futbolistas que tendrán que buscar un nuevo destino son: Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Thilo Kehrer y Dina Ebimbe.

Cabe recordar que Ángel Di María dejó el PSG al final de la temporada anterior y firmó con la Juventus de Italia. Por lo tanto, Lionel Messi es el único argentino que quedó en el PSG.