El portugués Cristiano Ronaldo finalmente dejará el Manchester United luego de ausentarse por tercer día consecutivo a los entrenamientos de pretemporada del equipo inglés y su destino podría estar en el Chelsea, según lo adelantó hoy la prensa británica.

"El Manchester United llegó a la conclusión de que lo mejor para ambas partes es darle salida a CR7 en este verano (europeo), un año después de su llegada", publicó el periódico catalán Mundo Deportivo que recoge informaciones de medios ingleses.

El delantero portugués que volvió a faltar por tercera vez a los entrenamientos del Manchester United dirigido por el neerlandés Erik ten Hag, adelantó hace poco más de una semana que su intención era "dejar" el club de Old Trafford porque "quiere jugar la Champions League la próxima temporada".

El diario The Sun revela en tanto que la intención del Manchester United es "intentar destrabar cuanto antes la salida de Cristiano Ronaldo, ya que no quieren alargarlo durante todo el verano, mientras no saben si el portugués se unirá mientras a la gira de pretemporada por Asia y Australia".

El destino del atacante de 37 años que tiene contrato con Manchester United hasta el 2023 podría estar ahora en el Chelsea, aunque también surgió un interés del Nápoli italiano.