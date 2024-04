Copa América 2024: ¿"The Last Dance" de Messi y Scaloni?

Hay noticias que uno nunca quiere leer, y una de ellas es sin dudas el adiós de Lionel Messi de la selección o el fin de la “Scaloneta”. Sin embargo, así como sucedió con el adiós de Maradona, Ruggeri o Bilardo, ese momento va a llegar.

En ese sentido, algunos periodistas han afirmado que la Copa América de 2024 será la última competición oficial de Messi y Scaloni con la selección. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿El último baile será con otro título más? Veámoslo.

La frutilla del postre

El guionista de la vida de Lionel Messi es un genio. En el final de su trayectoria con la selección, puede ganar todos los campeonatos que no pudo conseguir en su prime. ¡Qué manera de acrecentar su leyenda!

Por supuesto que esto es el deseo de todos los argentinos, pero también es algo que los expertos reafirman. Por un lado, en las mejores casas de apuestas, los expertos en pronósticos deportivos colocan a Argentina como máximo posible ganador, seguido por su acérrimo rival, Brasil, y en un tercer lugar Uruguay. Estos tres muy por encima de los otros combinados. Así que estamos a un paso del tercer título consecutivo, anulo mufa.

¿Solo rumores?

Las declaraciones del mismo Scaloni han sido sorpresivas. Recientemente, el DT de la Selección Argentina afirmaba que el equipo necesita a un entrenador que tuviera la energía suficiente para seguir ganando, y que necesitaba tomarse un tiempo para pensar su futuro.

Esto abrió una serie de especulaciones acerca de la mala relación entre el “Chiqui” Tapia y Scaloni o que el DT tuvo una fuerte discusión con Messi el día del partido contra Brasil.

Sin embargo, todas las partes negaron estos rumores y recientemente se confirmó la continuidad de Scaloni, por lo menos, hasta la Copa América 2024. Y es muy probable que el ciclo se acabe en el Mundial de 2026, por lo que tendremos “Scaloneta” por dos años más.

¿Estamos preparados para el fin de una era?

Lionel Scaloni ha comentado que, aunque no hay nada seguro en el fútbol, es muy posible que Messi pueda jugar el Mundial 2026, que se disputara en México, Estados Unidos y Canadá. ¡Allá nos vemos!

Así que, por lo pronto, la Copa América de 2024 no será el último baile de Messi y la Scaloneta. No obstante, en las últimas convocatorias y amistosos, en los que no ha jugado Messi por lesión, se está preparando el camino para este fin de ciclo.

La inclusión de jóvenes jugadores como Valentín Carboni, Alejandro Garnacho, Valentín Barco o Facundo Buonanotte en las recientes convocatorias da muestras del deseo de los dirigentes y el cuerpo técnico de una renovación.

También jugadores como Claudio Echeverry o Alejo Véliz, ex-Rosario Central, dan muestras que talento hay para seguir ilusionándose con la Selección, aunque el legado de Messi y la Scaloneta serán irrepetibles.