Este sábado, la selección juega con Brasil una final en el Maracaná que puede darle a la Argentina el primer título en casi tres décadas. El rendimiento de la albiceleste en el torneo fue de menor a mayor y la definición por penales en semifinales le cargó todavía más dramatismo a lo que pueda pasar contra el equipo de Neymar y compañía. El partido empezará a las nueve de la noche. Y con la habilitación que tiene ahora la gastronomía para funcionar hasta la medianoche, se podrá ver en los bares y restaurantes.

Carlos Mellano, presidente de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario, dijo a RosarioPlus que será una buena oportunidad para recuperar tantos fines de semana en los que no se pudo trabajar por la noche, por la situación sanitaria: "Ya este jueves se trabajó muy bien. Hubo mucha gente que salió, aprovechando también el clima. Los que tienen más espacios al aire libre, estuvieron con mucha ocupación. Ahora para el sábado, cada lugar se armó una propuesta, con algún menú servido justo a la hora del partido, que si se llega a extender por un eventual alargue y penales, siempre será dentro del horario que nos permite el decreto y con los protocolos".

El intendente Pablo Javkin celebró que se pueda seguir ampliando la atención en gastronomía, aunque también anticipó que habrá controles estrictos para verificar el cumplimiento de los aforos durante el partido: "Estamos llegando con la vacunación a cada vez más gente. Ahora el receso escolar, nos permitió ir abriendo para recuperar actividades culturales y extender un poco más la gastronomía. La recomendación es la que venimos haciendo hace tiempo, de evitar las reuniones sociales y la de evitar los lugares cerrados. Hoy está lindo el clima, pero este sábado ya cambia y hará más frío. Si vemos a la selección, dejar siempre una ventanita abierta, no encerrarnos", dijo.

El mandatario municipal agregó: "Si el resultado del partido llega a ser el que todos deseamos, no hay operativo que supere lo que nosotros mismos apliquemos como cuidado. No estamos ante una pandemia que haya terminado, estamos ante un momento de alta vacunación y una esperanza muy marcada, porque la primavera será seguramente mucho mejor que la del año pasado. Pero no lo arruinemos".