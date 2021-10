Ferro carril Oeste aplastó literalmente a San Telmo, al que venció por 6 a 0 en Caballito, cerrando la 31ra. jornada del campeonato de la Primera Nacional , ero los flashes se los llevó la figura de la cancha, Brian Fernández.

Brian volvió a convertir luego de estar unos meses afuera de las canchas tras una aparente recaída en su adicción, y este martes volvió con todo. Por eso se lo vio tremendamente emocionado en el primer gol y luego del partido.

"En los últimos dos meses venía de no pasarla tan bien, por problemas personales míos, y que me afectaron bastante. Hoy demostré que estoy bien, que tengo ganas de estar y quedar en la historia del club. El fútbol siempre da revancha, nunca bajo los brazos. Pero me pude levantar otra vez gracias a mis hermanos y a los que están siempre a mi lado, y por eso es muy lindo darle esta alegría a la gente de Ferro".

Esa "gente de Ferro" que lo ovacionó y demuestra tenerlo como uno de sus preferidos, al punto de despedirlo con sostenidos aplausos cuando abandonó el terreno de juego después de hablar con la televisión. Fernández llegó a los 12 goles en el campeonato y quedó en el cuarto escalón de la tabla de artilleros.

Fernández arrancó su carrera en Defensa y Justicia, luego pasó a Racing, y ante sus problemas entró en una etapa de migrar a muchos clubes como Sarmiento, Colón, a México, Estados Unidos, y Chile, y luego recaló en Ferro.