Con el objetivo de reflexionar sobre las nuevas masculinidades, el Club Quilla de la ciudad de Santa Fe pintó en las paredes del vestuario de varones algunas consignas tales como “Soy varón y sé que el machismo no va más”, "Soy varón y me gusta otro varón" y "Soy varón y puedo ser sensible", y la campaña se volvió viral. La acción fue llevada adelante entre instituciones deportivas y la Subdirección de Masculinidades de la Municipalidad local.

La entidad impulsa encuentros con distintas instituciones para abordar temáticas relacionadas con las nuevas masculinidades en tanto que la intervención fue realizada entre jóvenes futbolistas, entrenadores y dirigentes del club. Las fotos del vestuario se viralizaron rápidamente y, aunque fueron celebradas por la gran mayoría, un puñado de padres y e integrantes de la comisión directiva rechazaron la iniciativa.

"La juventud tiene la cabeza mucho más limpia que todos nosotros, evidentemente. Somos los mayores los que tenemos algún tipo de roce con estas cosas", expresó Enrique Serrao, presidente del Club Quilla, en diálogo con radio AIRE.

"Es un mundo nuevo que va avanzando paso a paso y que creo que no se va a detener nunca. Yo creo que hay que seguir dando charlas, generando talleres, que los chicos se expresen. Si ustedes ven hay muchos de los carteles que están en favor de que se pueda explayar el varón, porque uno de los problemas que tenemos es no poder comunicarle a la familia, a los amigos y a los demás lo que nos está pasando. Eso es una cosa dificilísima, imagínense que hay que ir al psicólogo para ese tipo de cuestiones", agregó.