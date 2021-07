Boca no pudo con Atlético Mineiro en la Bombonera, donde empató sin goles el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora el pasaje a cuartos se dirimirá el próximo martes en Belo Horizonte.

A los 34 minutos del primer tiempo, Andrés Rojas, el árbitro del encuentro, le anuló un gol al local por una presunta falta de Briasco sobre Nathan en la acción previa. La jugada fue analizada detalladamente a través del VAR y las protestas se extendieron varios minutos.

El próximo paso de Boca tendrá lugar dentro de 72 horas, el próximo viernes ante Unión por la Liga Profesional que estará celebrando su primera fecha, pero pensando obviamente en la perentoria revancha del martes en Belo Horizonte, donde se jugará la parte fundamental de este último semestre del año.

Resumen:

Formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, Esteban Rolón y Cristian Medina; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Réver, Nathan Silva y Junior Alonso; Tchê Tchê, Allan, Matías Zaracho e Ignacio Fernández; Jefferson Savarino y Hulk. DT: Alexi Stival "Cuca".

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Eduardo Vargas por Zaracho (AM), Jair por Allan (AM) y Dylan Borrero por Savarino (AM); 26m. Nicolás Orsini por Medina (BJ) y Alan Varela por González (BJ); 31m. Dodô por Rever (AM) y 45m. Calebe por Ignacio Fernandez (AM).

Amonestados: Rojo y Pavón (BJ). Zaracho, Allan, Vargas y Hulk (AM).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).