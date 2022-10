Boca Juniors se afirmó en la punta del campeonato de la Liga Profesional al vencer a Sarmiento por 1 a 0, en Junín, con gol del juvenil Luca Langoni, por la 25ta. fecha, ahora con cuatro unidades de ventaja sobre Atlético Tucumán y Racing Club más el partido pendiente con Gimnasia y Esgrima La Plata.



En un partido intenso los dirigidos por Hugo Ibarra pudieron seguir con su racha de 15 partidos sin perder, pero esta vez con el agregado especial de haber jugado uno de los mejores encuentros en la Liga.



Más allá que en el minuto final sufrió con un remate del arquero Meza, que fue a hacer la "heroica" en el área adversaria y desvió Rossi en una gran atajada, el líder del certamen mostró buenos momentos que esta vez justificaron su posición en la tabla, aparte de levantarse en lo anímico luego de la lesión de su capitán Marcos Rojo en la rodilla derecha que lo hizo salir en la mitad del primer tiempo.



Y a eso se agrega el haber fallado un penal por parte del defensor, que atajó Sebastián Meza, en el mejor momento de su equipo.



Esta vez con individuales salientes como el siempre firme Agustín Rossi, las subidas de Frank Fabbra, y las buenas tareas de Alan Varela, Cristian Medina y Óscar Romero en el medio.



Arriba Darío Benedetto cumplió y párrafo aparte para el juvenil Luca Langoni, autor de seis goles en el ciclo de Hugo Ibarra, la mayoría claves para conseguir victorias fundamentales.



Ante la ausencia del "as de espadas" en la ofensiva "xeneize" que es Sebastián Villa, podría volver el fin de semana ante Ñewell's, y del también lesionado Ezequiel Zeballos, el juvenil de 19 años se convirtió en el "as de bastos" del puntero.



Hoy fue una pesadilla para su marcador Federico Rasmussen, salió en la parte final y participó de la jugada del penal y fue el autor del gol de la victoria.



Más allá de las individualidades y aunque los locales a veces lo emparejaron en el desarrollo, esta vez Boca estuvo cerca del equipo que algunos reclamaban para ser puntero en el fútbol argentino.



El ganador salió a adueñarse del partido desde el inicio, más allá de que su rival se desplegó y le dejo la pelota, esta vez los dirigidos por Ibarra a diferencias de otros partidos tuvieron más movilidad e inteligencia en la mitad de la cancha.



A los 23 minutos una habilitación rápida de Romero dejo solo al juvenil extremo que ingreso en diagonal y cuando quiso eludir dentro del área a Meza, este lo trabó con una de la pierna derecha y provocó el penal que sin dudar sancionó Facundo Tello.



Marcos Rojo sin miramientos fue a la pelota, su ejecución fue al medio del arco y el arquero local la desvió con la pierna izquierda para enviarla al tiro de esquina.



Pero las malas nuevas no quedaron ahí para el capitán del líder de la Liga, que volvía después de tres fechas, porque después de ese córner peleó una pelota en campo rival y piso mal con la rodilla derecha, se desplomó en el campo y rápidamente sus compañeros pidieron la asistencia médica.



La escena fue un quiebre para Boca a partir del llanto de uno de sus referentes y el ingreso de Facundo Roncaglia por él. A partir de entonces apareció un Sarmiento que se animaba y empezaba a presionarlo ante el arco de Rossi.



Un remate de Luciano Gondou que contuvo el arquero y otro que sacó al córner ante un tiro de Lisandro "Licha" López eran las señales de que el encuentro se había equiparado.



Pero sobre el final Boca hizo la contra perfecta que nació en los pies de Medina para habilitar por izquierda a Benedetto y este vio al que "siempre está", el juvenil Langoni. quien no perdono para poner en ventaja a los visitantes.



En el primer cuarto de hora del segundo tiempo Boca tuvo otras tres ocasiones claras para liquidar la contienda: Una de Benedetto que se fue apenas por arriba del travesaño, otra jugada individual de Fabbra que pasó varios jugadores y no pudo definir ante la salida de Meza, y la última de Romero que se lo perdió al lado del arco.



Después vinieron los cambios y las salidas de Benedetto y Langoni se hicieron notar porque Sarmiento empezaba otra vez a presionar, bien que con más voluntad que ideas.



Y en los últimos minutos Boca, con espacios y el ingreso del pibe Gonzalo Morales pudo haber aumentado la justa diferencia en el marcador.



Hasta que sobre el final un remate del arquero Meza casi iguala el partido, algo que no hubiera estado acorde a la realidad que mostraron los dos equipos.



El próximo domingo, por la fecha 26ta. de la LPF, Boca viajara a Rosario para enfrentar a Ñewell's Old Boys y Sarmiento lo hará nuevamente de local el lunes ante San Lorenzo.



Síntesis



Sarmiento de Junín: Sebastian Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Rasmussen; David Gallardo, Fernando Martínez, Lucas Castro y Yair Arismendi; Lisandro Lopez y Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela y Martín Payero; Oscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.



Gol en el primer tiempo: 45+1min. Luca Langoni (BJ).



Cambio en el primer tiempo: 28min. Facundo Roncaglia por Rojo (BJ).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Sergio Quiroga por Arismendi (S); a los 14 min. Javier Toledo por López (S) y David Gallardo por Rasmussen (S); a los 18 min. Guillermo "Pol" Fernandez por Langoni (BJ), Juan Ramírez por Payero (BJ) y Luis Vázquez por Benedetto, a los 22 min. Jonathan Torres por Gondou, a los 27 min. Julian Brea por Bettini (S) y Gonzalo Morales por Medina (BJ)



Amonestados: Meza (S), Torres (S), Medina (BJ), Zambrano (BJ), Romero.



Incidencias en el primer tiempo: 25 min. Sebastián Meza (S) le desvió un tiro penal a Marcos Rojo (BJ).



Árbitro: Facundo Tello.



Estadio: Eva Perón (Junín).